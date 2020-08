Jídlo, nákupy i posílání zpráv. Zakladatel AirAsia vytváří superaplikaci

Fernandes to řekl v rozhovoru s televizí BBC.

Aerolinky AirAsia se stejně jako jiné letecké společnosti dostaly kvůli koronaviru do potíží a musely proustit asi 30 procent zaměstnanců. Protože letadla nesměla létat, Fernandes se jako šéf aerolinek rozhodl hledat nové zdroje tržeb. Řekl, že když byla letecká doprava kvůli opatřením proti šíření nového viru ochromena nejvíce, trávil čas také zlepšováním aplikace AirAsia a firemní platební platformy BigPay.

