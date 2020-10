Jihokorejka, či Nigerijka? V čele Světové obchodní organizace bude poprvé stát žena

Šestašedesátiletá Okonjová-Iwealová, bývalá nigerijská ministryně financí a zahraničí, je ekonomka a odbornice na rozvoj. Nyní předsedá představenstvu světové aliance pro očkování GAVI, kterou založila nadace Billa a Melindy Gatesových. Dříve řekla, že WTO by měla pomáhat chudým zemím, aby se dostaly k lékům a vakcínám na nemoc covid-19.

Třiapadesátiletá Ju v pozici jihokorejské ministryně obchodu uzavřela dohody se Spojenými státy, Čínou a dalšími zeměmi. Zkušeně se v nesnadných časech pohybuje na poli obchodu a ctí mezinárodní pravidla, napsala agentura Reuters.

Tomorrow, 8th October, the @wto is expected to announce that Nigeria’s Ngozi Okonjo-Iweala (@NOIweala) & South Korea’s Yoo Myung-hee (@YooMyunghee1) are final 2 candidates for position of DG of WTO



This is historic as WTO has never had a female DG in its 25-year history. #DGWTO pic.twitter.com/GOU9dS1TrV