Jihokorejská ekonomika se vrátila k růstu, pomohla vládní podpůrná opatření

Hospodářství podle agentury Reuters pomohla vládní podpůrná opatření a uvolňování protikoronavirových omezení ze strany obchodních partnerů této čtvrté největší asijské ekonomiky.

Ve druhém čtvrtletí ekonomika oslabila o 3,2 procenta, tedy nejvíce od roku 2008. Růst v uplynulém kvartálu byl silnější, než očekávali analytici v anketě agentury Reuters, kteří odhadovali růst jen o 1,7 procenta.

Vláda v Soulu minulý měsíc uvolnila na letošní pomoc ekonomice zasažené podobně jako jinde ve světě koronavirovou krizí poslední část z celkem 310 bilionů wonů (6,3 bilionu Kč). Vývoz přidal ve třetím kvartálu 15,6 procenta, což bylo tempo naposledy viděné v roce 1986.

V meziročním srovnání se HDP o 1,3 procenta snížilo. Údaj za druhé čtvrtletí byl upraven na minus 2,7 procenta.

Analytik Alex Holmes ze společnosti Capital Economics předpovídá, že jihokorejská ekonomika letos klesne o jedno procento a poukazuje přitom na rizika spojená s opětovným nárůstem onemocnění covid-19 v Evropě a ve Spojených státech. "I když by to byl nejhorší výkon od roku 1998, stále by to z Jižní Koreje činilo jednu z letos nejvýkonnějších ekonomik na světě," řekl Holmes Reuters.