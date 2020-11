Kanadská firma chce na Islandu těžit "zelené" zlato, má se prodávat s přirážkou

Firma se sídlem v Montrealu dokončila v září práce na hloubení 124 metrů hlubokého vrtu v Thormódsdaluru a výsledky průzkumu by mohla zveřejnit tento měsíc. Předchozí vrtné sondy naznačily, že ložisko může obsahovat až 415 gramů zlata na tunu, i když k určení velikosti ložiska jsou nutné ještě další výzkumy, řekl Vilhjálmsson agentuře Bloomberg.

Pokud bude naleziště dostatečné velké, plánuje St-Georges těžit za pomoci robotů. Zařízení firmy pak mají primárně používat elektřinu vyrobenou z geotermálních a vodních elektráren státní elektrárenské firmy Landsvirkjun. Plány firmy přicházejí poté, co se cena zlata v srpnu vyšplhala na rekord. Od začátku letošního roku zlato zdražilo už o více než 20 procent.

