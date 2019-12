Kdo je ve skutečnosti Jack Ma? Jeho aktivity v Africe vyvolávají otazníky

Stejně jako americký miliardář a zakladatel Microsoftu Bill Gates odešel Jack Ma do důchodu v 55 letech na vrcholu slávy a část svého jmění věnoval službě tomuto kontinentu. Zatímco nadace Billa a Melindy Gatesových se v Africe soustředí na zdravotnictví a zemědělství, nadace čínského miliardáře je zaměřena na nové technologie.

V listopadu vyrazil Ma na turné z Toga přes Nigérii do Etiopie jako filmová hvězda. Vystupoval sám, předváděl své podnikatelské řečnické schopnosti a vychvaloval přednosti čínské inovativní ekonomiky, která dokázala za 40 let pozvednout z chudoby 800 milionů lidí. "Dnešní Afrika je jako Čína před 20 lety. Neměli jsme nic a to je příležitost," prohlásil. Ačkoliv má tento muž trochu více glancu než strozí čínští politici, obsah jeho projevů připomíná větu po větě proslovy slýchané na Fórech o čínsko-africké spolupráci v Johannesburgu či v Pekingu. "Čína je pro kontinent modelem rozvoje," tvrdí v podstatě propaganda.

Jack Ma ztělesňuje silněji než státní televize nebo oficiální deníky čínskou "soft power", tedy moc, jež je na rozdíl od nátlaku založena na přitažlivosti "čínského snu". Byla to nyní už čtvrtá návštěva tohoto čínského manažera na kontinentě a jako vždy se jednalo o událost. Jako nějaký "superministr" dorazil Jack Ma do Afriky v čele delegace zástupců číské vlády odpovědných za finance, zdravotnictví a pojišťovnictví. Setkal se s ghanským prezidentem, nigerijským viceprezidentem, etiopským premiérem, přednesl projevy a objevil se v mnoha televizních studiích.

Rozdal také trochu peněz. V Ghaně pořádala jeho nadace finále ceny "Africa Netpreneur Initiative". Deset mladých zakladatelů startupů z Egypta, Nigérie, Libérie, Rwandy a Pobřeží slonoviny převzalo ocenění a navíc si mezi sebou rozdělili milion dolarů (asi 23 milionů korun). Tito podnikatelé jsou součástí první "generace Jacka Ma", kterou bude postupně tvořit komunita 100 mladých Afričanů inspirovaných životní dráhou šéfa Alibaby.

Jack Ma je králem jednoduchých metafor a šokujících frází. Prohlásil, že chce "najít v Africe příštího Billa Gatese nebo příštího Warrena Buffeta" a je třeba podotknout, že jako podobné příklady dosud ani jednou neuvedl miliardáře z Číny. Chce prý pomoci zrodu "příštího Googlu nebo Alibaby", nevyhnutelně z Afriky. Bývalý učitel angličtiny nikdy neopomene zmínit své těžké začátky či chaotická školní léta. Kupí přitom narážky na čínskou filozofii: postupujte kámen po kameni, naučte se rybařit, a budete mít potravu na celý život... Je to ale především první čínský miliardář, který je otevřeně filantropem.

Čínská komunistická vláda by mohla mít obavy z toho, že si nechává takto krást slávu společností ze soukromého sektoru. Je však potřeba si připomenout, jak moc je v Číně hranice mezi těmito dvěma světy propustná. Šéf Alibaby je členem komunistické strany a jeho společnost často získává od režimu zakázky. Jako příklad může sloužit vytvoření velice kontroverzní aplikace oslavující prezidenta Si Ťin-pchinga. To je bezpochyby málo na to, abychom Jacka Ma obvinili, že má skrytý politický program. Je to ale také připomínka, že nemá úplně svobodný a nevinný projev.

Jack Ma zůstává v čínském prostoru výjimečnou osobností. Vždy se snažil vyhnout politickým pastem. Jeho společnost se v Číně prosadila jako jednička v nakupování na internetu. Dala vzniknout generaci mladých podnikatelů, kteří vydělali jmění tím, že si na její platformě založili internetové obchody.

Může tedy se svou nadací vdechnout stejnou energii i africké ekonomice? Bylo by potřeba zajisté o dost víc, než ten milion dolarů, který každý rok rozdává. Je ale zajímavé pozorovat, že se jeho slova zdají být mnohem inspirativnější, než projevy pronášené čínskými představiteli podél staveb nové hedvábné stezky či jiné infrastruktury, napsal francouzský list Le Monde.