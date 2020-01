Soros také uvedl, že Trumpova snaha roztočit před listopadovými prezidentskými volbami americké hospodářství na plné otáčky může vést k ekonomickému zhroucení, uvedla televize CNBC.

Soros čínského prezidenta obvinil, že zneužívá umělou inteligenci k totální kontrole obyvatel vlastní země. Uvedl rovněž, že Si se snaží ke svému prospěchu využít Trumpových slabostí. Hlavu čínského státu miliardář kritizoval i během loňského zasedání v Davosu, kdy prohlásil, že Si je nejnebezpečnějším protivníkem lidí, kteří věří v otevřenou společnost.

Trumpa označil Soros na jím pořádané soukromé večeři na okraj ekonomického fóra za podvodníka a sebestředného člověka, který chce, aby se svět točil kolem něho. Uvedl také, že Trumpova narcistní povaha přerostla ve zhoubnou nemoc, když se jeho sen o získání prezidentského křesla stal realitou.

K nadcházejícím prezidentským volbám v USA Soros řekl, že nerozhodnou jen o vztazích Trumpa a Si Ťin-pchinga, ale o osudu celého světa. Miliardář Trumpa označil za velice nebezpečného volebního soupeře, protože dokáže vycítit, jak opoziční demokraté zareagují na jeho kroky. Rovněž si podle Sorose dokáže udržet politickou podporu, i když v Senátu čelí ústavní žalobě, kterou proti němu vznesli demokratičtí kongresmani. Dodal, že proces, který vede Senát, je očividnou formalitou, neboť republikánští senátoři se za prezidenta postaví.

Během večeře se Soros ohradil proti Trumpově vyjednávací taktice, kdy činí ústupky Číně a vyhlašuje nejrůznější vítězství a zároveň útočí na americké spojence.

Soros dále upozornil na to, že americkému hospodářství hrozí kolaps, neboť Trumpův ekonomický tým již tak rostoucí ekonomiku přehřívá. "Ale přehřáté hospodářství neudržíte ve varu příliš dlouho. Pokud by k tomu bývalo došlo blíže k volbám, zajistilo by mu to vítězství," uvedl. "Jeho problém ale je, že do voleb zbývá ještě deset měsíců. A v revoluční době jsou to celé věky," dodal Soros.

Trump v Davosu přednesl v úterý projev, ve kterém poukázal na hospodářské úspěchy své vlády. Prohlásil, že ač analytici před jeho nástupem k moci očekávali stagnaci či pokles, Amerika nyní prožívá období nevídaného rozmachu.