Koronakrize dopadla na Japonsko. Nálada v průmyslu je nejhorší od roku 2009

Hlavní index, který ukazuje náladu velkých průmyslových výrobců, se za období od dubna do června propadl na minus 34 bodů z minus osmi bodů v předchozím kvartálu. Je tak nejníže za více než deset let a klesá šest čtvrtletí po sobě. Do negativního pásma se dostal poprvé v předchozím kvartálu.

Záporná hodnota indexu znamená, že podíl firem, které čekají zhoršení, je vyšší než podíl firem optimistických.

Japonsko se potýkalo se stagnací už před vypuknutím pandemie. Cestovní ruch se po prudkém nárůstu počtu návštěvníků z Číny a Jižní Koreje v posledních letech propadl. Tokio ve snaze zabránit šíření nákazy zakázalo vstup lidem z více než 100 států.

Vývoz stáhl dolů pokles poptávky po autech a strojích. Podle analytiků se bude třetí největší ekonomika světa kvůli své silné závislosti na exportu vzpamatovávat déle než Čína nebo Spojené státy. Velkým exportérům, jako je automobilka Toyota Motor, prudce klesl zisk a kvůli nejistotě ohledně dopadů koronavirové krize nevydávají hospodářský výhled.

Japonská ekonomika se v prvním čtvrtletí propadla do recese. Ve druhém kvartálu se čeká ještě prudší propad, opětovný růst hospodářství odhadují ekonomové na druhé pololetí.