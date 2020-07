Koronakrize těžce zasáhla i Kubu, do obchodů se vrací americké dolary

Kuba naposledy otevřela dolarové obchody pro základní zboží v 90. letech, kdy pád Sovětského svazu uvrhl komunistický ostrov do hluboké ekonomické recese. Tentokrát je ale důvodem zavedení tohoto opatření šíření nového typu koronaviru. Uvedla to agentura Reuters.

Pandemie způsobená koronavirem přerušila cestovní ruch a zasáhla i další zdroje příjmů, čímž ještě zhoršila krizi likvidity. Tu způsobily ekonomické problémy blízkého spojence - Venezuely, a zpřísnění amerických sankcí vůči Kubě.

Vláda uvedla, že po celé zemi otevřela 62 obchodů a že další budou následovat v příštích měsících. Koncem loňského roku bylo v zemi zhruba 80 obchodů, které za dolary prodávají domácí spotřebiče, automobilové součástky a další položky, jako například motocykly. Ojetá auta se začala prodávat za dolary na začátku letošního roku.

Stát má monopol na maloobchod i zahraniční obchod. Pandemie ale zhoršila nedostatek potravin, léků a dalšího zboží a před obchody se tvoří dlouhé fronty.

Dolarové obchody podle spotřebitelů představují pro některé možnost získat alespoň některé produkty, lidé si ale stěžují, že je i nadále nedostatek mnohého zboží. "Je to dobré, ceny jsou přijatelné, ale nemají mnoho zboží, jako jsou prací prostředky, olej nebo šunka," řekl důchodce Guillermo Antigua, když odcházel z obchodu.

Kuba v pondělí neohlásila žádný nový případ covidu-19. Mnoho soukromých restaurací ale nemá přístup na velkoobchodní trh a je pro ně obtížné sestavit jídelníček. Nové obchody jsou tak pro některé vítanou příležitostí. "Je to dobré. Je to pro nás možnost, abychom mohli fungovat. Alespoň nám prodávají zboží," říká majitel kavárny Daniel González, když do auta nakládá sýr a další zboží.

Kuba legalizovala dolar po pádu Sovětského svazu, ale v roce 2004 ho stáhla z oběhu. Od té doby existují dvě měny, peso a konvertibilní peso, jehož hodnota je 24 pesos. Držení dolarů a dalších obchodovatelných měn je však legální.

Kubánci, kteří chtějí nakupovat v dolarových obchodech, potřebují bankovní kartu vydanou k účtu s obchodovatelnou měnou. Tuto měnu mohou získat ze zahraničí, obvykle od rodinných příslušníků, kteří tam pracují, nebo jiným způsobem, jako výměnou pesos na ulici.

Vláda tvrdí, že konvertibilní peso odpovídá hodnotě jednoho dolaru. Dovážené zboží, pokud je k dispozici, se ale prodává s vysokou přirážkou, protože se nakupuje v obchodovatelných měnách. Peso a konvertibilní peso nemají v zahraničí žádnou hodnotu.