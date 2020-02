Koronavirus ohrožuje čínskou ekonomiku. Opatření proti nákaze zašla příliš daleko, soudí prezident Si

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čínský prezident Si Ťin-pching se domnívá, že opatření proti šíření koronaviru by mohla zajít až příliš daleko, a obává se, že by mohla ohrozit ekonomiku. Podle zdrojů agentury Reuters to prezident řekl minulý týden vysoce postaveným čínským úředníkům na setkání zástupců vedení komunistické strany. Ještě než nákaza zesílila, rostla čínská ekonomika nejpomaleji za téměř 30 let. Nákaze už podlehlo více než 1000 lidí.