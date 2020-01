Koronavirus se negativně promítne do globální ekonomiky

Podle Morgan Stanley se vlivem nákazy růst čínského HDP v prvním kvartálu může snížit na pět procent. Banka vychází z předpokladu, že epidemie bude kulminovat v únoru nebo březnu. Na konci loňského roku čínská ekonomika rostla šestiprocentním tempem, nejpomaleji za poslední tři dekády.

Jestliže epidemie bude pokračovat tři až čtyři měsíce, globální ekonomika by mohla ve druhém kvartálu zpomalit o 0,2 až 0,4 procentního bodu, odhaduje Morgan Stanley.

Co se týče Číny, růst tamního hospodářství se sníží v prvním čtvrtletí o půl až jeden procentní bod, pokud bude epidemie vrcholit v únoru či březnu. Jestliže bude kulminovat do tří až čtyř měsíců, růst HDP druhé největší ekonomiky světa se podle Morgan Stanley sníží v prvním pololetí o 0,6 až 1,1 procentního bodu.

Dopad mohou zmírnit stimulační opatření jako snížení povinných bankovních rezerv a úrokových sazeb ze strany čínské centrální banky.

Šíření koronaviru v Číně nejmarkantněji dopadne na dopravu, maloobchod, cestovní ruchu a zábavní služby, uvedla Morgan Stanley. Pokud by vláda dále prodlužovala volno, které začalo v sobotu v souvislosti s oslavami lunárního Nového roku, mohlo by to negativně ovlivnit průmyslovou výrobu a obchod. Nyní je volno prodlouženo do neděle.