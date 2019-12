Cotten byl totiž jediný, kdo znal přístupové údaje k uloženým digitálním penězům v hodnotě 180 milionů kanadských dolarů (3,1 miliardy korun), firma proto zbankrotovala.

Již loni mnozí zpochybňovali, že milionář Cotten skutečně zemřel. Spekulovali, že smrt předstíral, aby mohl fondy klientů zpronevěřit. Žádný důkaz ve prospěch této teorie se ale tehdy nenašel.

‘Request for Exhumation’: QuadrigaCX Creditors Ask for Proof That Cotten Is Dead https://t.co/0f7CE5ZVlz #People #News #QuadrigaCX #GeraldCotten #MillerThomson