Letecký úřad představil nový trénink pro piloty boeingů 737 MAX

Mluvčí úřadu zdůraznil, že trénink je sice jednou z posledních překážek, ale nikoli tou úplně poslední pro povolení umožnit letadlům návrat do vzduchu.

FAA musí ještě dokončit požadavky na úpravu softwaru a další změny strojů 737 MAX. Povolení by mohl vydat někdy v listopadu, napsala agentura Reuters. To by umožnilo obnovit komerční lety letadel 737 MAX ještě před koncem letošního roku.

Stroje 737 MAX nesmějí od jara do vzduchu po dvou tragických nehodách z let 2018 a 2019. Při nich v Indonésii a v Etiopii zahynulo dohromady 346 lidí. Klíčovou roli při nich sehrál software stabilizačního systému MCAS. Automatický systém kvůli vadnému senzoru tehdy opakovaně poslal stroj prudce dolů a posádka nedokázala nad letadlem udržet kontrolu.

Boeing program měsíce přepracovával. Nyní by se s ním posádky měly znovu učit pracovat.