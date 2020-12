Lockheed Martin expanduje do vesmíru: Za miliardy dolarů koupí výrobce raketových motorů

Lockheed Martin touto akvizicí reaguje na konkurenci v podobě nových uchazečů o vesmírné kontrakty americké vlády. Mezi tyto nové konkurenty patří například firmy Space X a Blue Origin, za kterými stojí miliardáři Elon Musk a Jeff Bezos, poznamenala agentura AP.

