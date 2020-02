Majitel burzy v New Yorku koupí firmu eBay? Částka by byla astronomická

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americká společnost Intercontinental Exchange (ICE), která je mimo jiné vlastníkem akciové burzy v New Yorku (NYSE), má zájem o internetovou aukční síň eBay. Napsal to v úterý ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na své zdroje.