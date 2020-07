Mediální firmě CME ve čtvrtletí klesl zisk téměř o 26 procent

Generální ředitelé Michael Del Nin a Christoph Mainusch uvedli, že podnikání společnosti prokázalo odolnost vůči pandemii nemoci covid-19, která začala ovlivňovat aktivity podniku v březnu.

Pandemie měla negativní dopad na trh s reklamou v regionu, nejvíce výnosy z reklamy klesly v dubnu a květnu, v červnu už vykázaly výrazné zlepšení. Firma předpokládá, že v červenci a srpnu by se měly výdaje inzerentů za reklamu vrátit na úroveň srovnatelnou s loňským rokem. Finanční pozice CME podle šéfů zůstává silná.

Hodnotu televizní reklamy jako takové podle ekonoma společnosti Natland Petra Bartoně paradoxně koronavirus zvýšil, nikoli snížil, neboť během karantény stoupá sledovanost televize, a tedy zasažení cílových skupin. To by podle něj samo o sobě mělo dovolit prodejcům televizní reklamy zvýšit ceny.

"Že ceny šly naopak dolů znamená, že ochota zadavatelů reklamy za ni platit se snížila mnohem více, než se zvýšil počet diváků. Za toto snížení výnosnosti reklamy může všeobecná nejistota o ekonomické budoucnosti zadavatelů reklamy. Ti se obávají dlouhotrvajících poklesů prodeje, a proto také škrtají reklamní rozpočty. Nicméně budoucí hospodářský výsledek propad jednoho zdroje příjmů ohrozit nemusí, pokud firma lehce upraví svůj business model," řekl ČTK Bartoň.

CME loni v říjnu podepsala s dceřinými společnostmi skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera smlouvu o svém převzetí. Hodnota transakce činí asi 2,1 miliardy dolarů. Akcionáři CME dohodu schválili na konci února. Souhlas vyslovily i regulační orgány v Rumunsku a ve Slovinsku. Firma dnes uvedla, že PPF by měla ve třetím čtvrtletí zaslat příslušnou dokumentaci Evropské komisi a očekává, že by transakce mohla být dokončena do letošního 27. října.

Pozitivní podle analytiků J&T banky je to, že dochází k oživení reklamních výdajů, stejně jako potvrzení, že prodej společnosti do rukou PPF pokračuje. Dopad poklesu reklamních příjmů do zisku se navíc podařilo tlumit prudkým snížením nákladů. Z pohledu cash flow bylo první pololetí lepší než loňské díky tomu, že společnost letos dostávala platby za silné loňské čtvrté čtvrtletí, upozornili analytici.

Čisté výnosy ve čtvrtletí firmě CME klesly o 26,2 procenta na 135,6 milionu USD (3,1 miliardy Kč). Bez zahrnutí kurzových výkyvů se snížily o 23,2 procenta. Čisté výnosy v České republice klesly o 28,7 procenta na 45,9 milionu USD. Zisk OIBDA se pak v Česku snížil o 35,4 procenta na 20,9 milionu USD.

Součástí CME v České republice je společnost CET 21, která je držitelem licencí na vysílání televizních stanic Nova, Nova Cinema, Nova Sport, Nova 2, Nova Action, Nova Gold a Nova International.

CME kromě České republiky působí také v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku. Vedle Česka zisk OIBDA klesl ve čtvrtletí i v Bulharsku a Rumunsku, ve Slovinsku a na Slovensku vzrostl. Výnosy se však snížily ve všech zemích, a to i při konstantních směnných kurzech.