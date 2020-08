Microsoft by mohl za TikTok zaplatit až 30 miliard dolarů

Obě strany se na ceně ještě napevno podle CNBC nedohodly. Ta se může pohybovat v rozpětí od deseti do třiceti miliard dolarů. Do vyjednávání je zapojen i americký ministr financí Steve Mnuchin. Trump dříve prohlásil, že transakce musí přinést americkému ministerstvu financí spoustu peněz. Podle CNBC není jasné, jak by taková věc proběhla a zda je vůbec legální.

Microsoft v neděli potvrdil, že s ByteDance jedná o převzetí aktivit TikToku ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandě.

TikTok má v USA podle odhadů zhruba 100 milionů uživatelů. Akvizice by nabídla Microsoftu příležitost stát se velkým konkurentem velkých sociálních médií, jako je Facebook a Snap. Microsoft vlastní profesionální sociální síť LinkedIn.

Trump tažení proti TikToku zdůvodňuje obavami, že čínské vlastnictví firmy představuje riziko pro národní bezpečnost, protože čínská vláda tak podle něj může získávat informace o amerických občanech.

TikTok se stává novým ohniskem sporu mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Vztahy mezi USA a Čínou se v posledních letech zhoršily kvůli obchodu, autonomii Hongkongu, kybernetické bezpečnosti a šíření nového koronaviru.