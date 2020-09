Miliony lidí v chudobě. Východní Asii a Pacifik čeká minimální růst, varuje Světová banka

Světová banka očekává, že čínské hospodářství letos posílí díky veřejným výdajům, silnému exportu a nízkému počtu nově nakažených koronavirem o dvě procenta.

Vyššímu růstu brání nízká domácí spotřeba. Hospodářství zbytku regionu východní Asie a Pacifiku poklesne podle SB o 3,5 procenta.

Pandemie vyvolá též výrazný nárůst chudoby, prognózuje dále SB. Počet lidí, kteří si vydělají méně než 5,5 dolaru denně (128 Kč) se podle ní zvýší o 33 milionů na 38 milionů. Znamenalo by to první nárůst chudých v regionu za dvě desítky let.