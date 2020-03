MMF: Růst světové ekonomiky letos kvůli koronaviru zpomalí

MMF ve své lednové prognóze předpokládal, že růst světové ekonomiky letos zrychlí na 3,3 procenta z loňských 2,9 procenta. V únoru pak odhadl, že koronavirus by mohl z letošního růstu ubrat asi 0,1 procentního bodu.

Šéfka MMF dnes upozornila, že přesné dopady epidemie na světovou ekonomiku je obtížné odhadnout, a dodala, že bude záviset na délce trvání epidemie i na účinnosti přijatých opatření. Nové ekonomické prognózy šéfka MMF slíbila představit v příštích týdnech.

IMF Managing Director Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) comments on the impact of COVID-19 on the global economy. https://t.co/OuBTXkbGSJ #coronavirus pic.twitter.com/4CQO28OJkY — IMF (@IMFNews) March 4, 2020

Georgievová dnes koronavirus označila za vážnou hrozbu pro světovou ekonomiku. Upozornila ale, že globální finanční systém je v současnosti v mnohem lepším stavu než před globální finanční krizí v letech 2008 a 2009.

Lufthansa kvůli koronaviru odstaví 150 letadel

Největší německá letecká společnost Lufthansa kvůli novému typu koronaviru a jeho dopadů na cestování odstaví 150 letadel. Firma dnes potvrdila dřívější informace agentury Reuters. Celá skupina Lufthansa provozuje flotilu zhruba 750 letadel.

"Naše plány dynamicky upravujeme tak, aby odrážely mimořádné okolnosti," řekl mluvčí společnosti. Ještě minulý týden měla skupina odstaveno jen 23 strojů.

Letecké společnosti jsou dopady šíření koronaviru zasaženy velmi silně. Šéfové evropských aerolinek v úterý varovali, že to nejhorší má sektor letecké dopravy teprve před sebou. Předpokládají ale, že poptávka po létání by se mohla v příštích týdnech stabilizovat.

Lufthansa už kvůli šíření nákazy ohlásila minulý týden úsporný program. Uvedla, že mimo jiné přestane nabírat nové zaměstnance a těm stávajícím nabízí neplacené volno. Firma v pondělí oznámila, že až do 24. dubna ruší veškeré lety do pevninské Číny a do 30. dubna lety do Teheránu. Výrazně také omezí spojení do Itálie, která je v Evropě koronavirem zasažena nejvíce.

Do skupiny Lufthansa patří i letecké společnosti Swiss, Brussels a Austrian. Ty už minulý týden uvedly, že v nadcházejících týdnech sníží počet letů na krátké a střední vzdálenosti až o 25 procent v závislosti na tom, jak se koronavirus bude šířit.

Vyčíslit očekávaný dopad na příjmy zatím Lufthansa nedokáže. Blíže se k tomu chce vyjádřit 19. března na tiskové konferenci, která bude věnována celoročním hospodářským výsledkům.