MMF: Výpadky v dodávkách plynu by mohly uvrhnout řadu zemí do hospodářské recese

Evropa se nyní potýká s poklesem dodávek zemního plynu z Ruska. Situace kolem těchto dodávek se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu.

"Lidská tragédie války na Ukrajině se prohloubila. Stejně tak její ekonomické dopady, zejména prostřednictvím šoků u cen komodit, které zpomalují růst a prohlubují krizi v oblasti životních nákladů," uvedla Georgievová. "To má dopady na stovky milionů lidi, zejména pak na chudé, kteří nedokážou uživit rodinu. A situace se jen zhoršuje," dodala.

Inflace je podle šéfky MMF vyšší, než se předpokládalo. To centrální banky nutí ke zpřísňování měnové politiky, které je podle Georgievové sice nezbytné, ale bude mít negativní dopad na zotavování světové ekonomiky z útlumu způsobeného pandemií covidu-19.

"Vyhlídky zůstávají mimořádně nejisté. Mějme na zřeteli, že další výpadky v dodávkách zemního plynu do Evropy by mohly uvrhnout řadu ekonomik do recese a vyvolat globální energetickou krizi. To je pouze jeden z faktorů, které mohou už tak obtížnou situaci zhoršit," uvedla Georgievová. "Bude to obtížný rok 2022 a možná ještě obtížnější rok 2023," dodala.

MMF v dubnu snížil odhad letošního růstu světové ekonomiky na 3,6 procenta z dříve předpokládaných 4,4 procenta. Vloni světová ekonomika vzrostla o 6,1 procenta po poklesu o 3,1 procenta v předchozím roce, kdy hospodářskou aktivitu po celém světě tvrdě zasáhla pandemie nemoci covid-19.