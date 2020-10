MMF vyzval vlády k investicím do infrastruktury

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vlády by měly využít současných nízkých úrokových sazeb k investicím do infrastruktury, které by podpořily oživení z hospodářského útlumu způsobeného pandemií covidu-19 a přechod k ekologičtějším zdrojům energie. Vyzval je k tomu Mezinárodní měnový fond (MMF).