Musk slibuje levnější elektromobily s delším dojezdem, prohlášení otřáslo akciemi Tesly

Tesla by podle Muska díky nové bateriové technologii mohla nabídnout elektromobil za 25.000 dolarů (577.000 Kč), ale ne dříve než za tři roky. Nejlevnějším elektromobilem Tesly je nyní Model 3, jehož cena začíná na 35.000 USD.

We drove a Model S Long Range Plus for 422.7 miles in California and believe we could have made it to 430. @Tesla explained how they’re killing it on range: https://t.co/0CVh03kDCP pic.twitter.com/d3sJ54thns