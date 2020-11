Nejlepší podmínky pro podnikání mají ženy v Izraeli, ČR je mezi Ugandou a Nigérií

Na 87 procent podnikatelek podle studie uvedlo, že pandemie covid-19 nepříznivě ovlivnila jejich podnikání.

Ukázkovým příkladem podpory žen v podnikání podle studie je Izrael, který skočil ze čtvrtého místa v roce 2019 na první místo v roce 2020. Cílem Izraele je přitom do dvou let zdvojnásobit počet žen na pozici podnikatelek. Za jeho prvním místem v žebříčku stojí podle Mastercard velká podpora malých a středních podniků, v čemž se letos vyšplhal na první místo proti 42. místu v loňském roce. Podobný skok zaznamenalo Švýcarsko.

According to the Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2020, Israel, the US and Switzerland are the top 3 countries for #women #entrepreneurs, spurred by factors including improvements in physical infrastructure and government-led SME support. #MIWE pic.twitter.com/UqPFOrSQCq