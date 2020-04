Nejtemnější hodina lidstva. Koronavirus podle expertů drtí svět víc než ekonomická krize.

"Nikdy v historii MMF jsme nebyli svědky toho, že by se světová ekonomika zastavila. Nyní se nacházíme v recesi, je to mnohem horší než globální finanční krize," uvedla podle televize CNBC šéfka fondu Kristalina Georgievová v projevu v ženevském sídle Světové zdravotnické organizace (WHO).

Dodala, že pandemie koronaviru představuje "nejtemnější hodinu lidstva a velkou hrozbu pro celý svět". Sama už dříve odhadla, že rozvojové země budou potřebovat na boj s koronavirem nejméně 2,5 bilionu USD (61,6 bilionu Kč).

"Jsme v bezprecedentní situaci, kdy se globální zdravotní pandemie změnila v ekonomickou a finanční krizi. Kvůli náhlému zastavení ekonomické aktivity se globální produkce v roce 2020 sníží," uvedla v nedávném prohlášení.

Fond upozornil na rozvojové země, hlavně ty s nízkými příjmy, které budou obzvláště těžce zasažené kombinací zdravotní krize, náhlého obratu kapitálových toků a v některých případech také prudkým poklesem cen komodit. Tyto země také bojují s nedostatkem deviz, MMF proto začal zkoumat další možnosti pomoci nad rámec jeho tradičních půjček.

Problém se ale netýká jen rozvojových zemí. Georgievová nedávno upozornila, že už nyní je jasné, že globální ekonomika, včetně USA, kvůli koronaviru vstoupila do recese horší, než byla ta vyvolaná globální finanční krizí.

Hloubka a délka recese podle ní bude záviset na dvou věcech - omezení šíření viru a efektivní, koordinované odpovědi na krizi. Je pro ni proto povzbudivé, že si světoví lídři uvědomili, že šíření koronaviru může zabránit pouze koordinované úsilí.

Kdy se situace obrátí?

Propad ekonomiky zaznamenávají i banky. Například investiční banka Goldman Sachs předpověděla, že hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států, které jsou největší ekonomikou světa, se ve druhém čtvrtletí propadne o 34 procent.

To by podle televize CNBC znamenalo nejprudší pokles v poválečné historii Spojených států. Někteří experti se ale domnívají, že jde o dočasné problémy, které by se mohly stabilizovat už příští rok.

Podle ratingové agentury S&P Global Ratings v celém letošním roce americká ekonomika klesne o 1,3 procenta, zatímco v Evropě počítá s dvouprocentním poklesem. Příští rok ale růst globální ekonomiky podle odhadů zrychlí na 4,9 procenta.

Georgievová upozornila, že podle názoru Světové zdravotnické organizace (WHO) lze pomocí důrazných a koordinovaných opatření dostat šíření nového koronaviru v Číně i ve světě pod kontrolu. Dodala, že globální spolupráce je v boji proti epidemii a jejím ekonomickým dopadům klíčová.