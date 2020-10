Nobelovu cenu za ekonomii získali Milgrom a Wilson. Objasnili, jak fungují aukce

Využili ale také svých teoretických objevů, aby vymysleli nové formáty aukcí a služeb a přišli s dalšími formáty, ze kterých mají prospěch jak prodejci, tak i kupující a daňoví poplatníci po celém světě. Oznámila to dnes Královská akademie věd ve Stockholmu.

Vynalezené aukční formáty umožňují současné dražení mnoha vzájemně souvisejících objektů. Spíše než maximální výnos přitom preferují širší společenský přínos. "Aukce jsou všude a ovlivňují naše každodenní životy," stojí v tweetu na oficiálním účtu Nobelovy ceny.

Auctions are everywhere and affect our everyday lives. This year’s Economic Sciences Laureates, Paul Milgrom and Robert Wilson, have improved auction theory and invented new auction formats, benefitting sellers, buyers and taxpayers around the world.#NobelPrize pic.twitter.com/QAiZM3lXpZ