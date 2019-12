Nová NAFTA: Sněmovna USA kývla na obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem

Dohoda známá jako USMCA nahradí Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA) z roku 1994. Ve Spojených státech ji na počátku příštího roku bude muset ještě schválit Senát.

Změna dohody NAFTA byla jedním z klíčových volebních slibů Donalda Trumpa. Nynější americký prezident ji opakovaně označoval za "katastrofu" pro americké průmyslové podniky a vinil ji z rozsáhlého odlivu pracovních míst ze Spojených států do Mexika.

We are thankful to @SpeakerPelosi & her allies on the #USMCA working group, who pushed to remedy numerous shortcomings contained in the original USMCA text. The end result is a vast improvement over both the original NAFTA & the agreement negotiated by President Trump last year. pic.twitter.com/Fi9kZk9MhH