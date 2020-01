Nový koronavirus straší i investory, čínské akcie prudce oslabují

Index CSI300, který zahrnuje největší firmy registrované na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, uzavřel dnešní obchodování poklesem o 3,1 procenta na 4003,90 bodu. Hlavní index šanghajské burzy Shanghai Composite ztratil 2,8 procenta na 2976,53 bodu.

Index CSI300 kvůli obavám z nového koronaviru zažil nejhorší týden od loňského května a index Shanghai Composite nejhorší týden od loňského srpna. V pátek budou akciové trhy v Číně uzavřeny kvůli oslavám lunárního Nového roku.

Počet obětí nákazy novým koronavirem v Číně vystoupil nejméně na 17 a počet infikovaných se blíží k šesti stovkám. Všechna úmrtí jsou hlášena z centrální provincie Chu-pej, jejíž hlavní město Wu-chan je považováno za ohnisko nákazy.

Úřady se proto ve Wu-chanu rozhodly přerušit veřejnou dopravu a pozastavit leteckou dopravu z města. Tak zásadní opatření vyděsila investory, kteří začali přesouvat peníze z akcií do dluhopisů, považovaných za bezpečnější investici.

zdroj: YouTube

Ekonom Larry Hu ze společnosti Macquarie Capital podle agentury Reuters uvedl, že akciovému trhu dominují obavy z nového koronaviru, který vyvolal vzpomínky na epidemii SARS z let 2002 a 2003. "Nedokážeme odpovědět na to, jak vážné to bude a kdy to skončí," upozornil. "To nejhorší teprve přijde," dodal. Dopady nového koronaviru na čínskou ekonomiku by ale podle něj měly být zvládnutelné a krátkodobé.