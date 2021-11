Obavy z nové mutace koronaviru tlačí ceny ropy dolů

Nová mutace koronaviru se objevila v Jihoafrické republice. Obchodníci se kvůli jejímu šíření obávají, že na trhu s ropou vznikne převis nabídky nad poptávkou.

"Trh počítá s nejhorším scénářem, ve kterém tato mutace způsobí rozsáhlou destrukci poptávky," uvedl analytik Bob Yawger ze společnosti Mizuho. "Největší obavou je, že (nová mutace) bude odolná vůči vakcínám," upozornil analytik Craig Erlam z firmy OANDA.

Nová verze koronaviru s označením B.1.1.529 se rychle šíří v nejlidnatější provincii Jihoafrické republiky a podle vědců jsou dosavadní poznatky o ní znepokojivé. Nese totiž mimořádný počet mutací, a mohla by tak být agresivnější než předchozí varianty. Řada zemí, včetně evropských, už reaguje zákazem letů ze zasažené oblasti.

Investoři také sledují odpověď Číny na rozhodnutí Spojených států uvolnit miliony barelů ropy ze svých strategických rezerv ve spolupráci s dalšími zeměmi, které patří k velkým spotřebitelům ropy. Uvolnění rezerv má pomoci ke snížení cen.

Uvolnění rezerv pravděpodobně v příštích měsících zvýší nabídku na trhu, uvedl zdroj z Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Pokud by státy pokračovaly v uvolňování rezerv, mohlo by to znamenat, že v prosinci bude na trhu přebytek 400.000 barelů denně, který se v lednu zvýší až na 2,3 milionu a v únoru na 3,7 milionu barelů denně. To vyvolává nejistotu ohledně dalších kroků skupiny OPEC+, která vedle OPEC zahrnuje i spojence tohoto kartelu v čele s Ruskem.

Skupina OPEC+ bude o dalším postupu těžby jednat příští týden. Podle zdrojů agentury Reuters se nejprve ve středu sejdou zástupci OPEC a ve čtvrtek se k nim přidají i spojenci.