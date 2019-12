Obchodní dohoda na spadnutí? Čína odkládá zavedení cel na auta z USA

Spojené státy a Čína před dvěma dny oznámily, že dosáhly první fáze obchodní dohody, která by mohla být podepsána v prvním lednovém týdnu. Ujednání potvrdil na twitteru i prezident Donald Trump.

"Sjednali jsme velmi rozsáhlou první fázi dohody s Čínou. Oni souhlasili s mnoha strukturálními změnami a s rozsáhlými nákupy zemědělských produktů, energie a zpracovatelských výrobků," napsal Trump.

The deal I just made with China is, by far, the greatest and biggest deal ever made for our Great Patriot Farmers in the history of our Country. In fact, there is a question as to whether or not this much product can be produced? Our farmers will figure it out. Thank you China!