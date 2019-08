Hrubý domácí produkt (HDP) samotné Číny, která je ohniskem obchodního sporu, slábne už několik let. Ve druhém čtvrtletí rostl tempem 6,2 procenta, tedy nejpomaleji od začátku 90. let. Nyní se ale tlak na tuto největší asijskou ekonomiku kvůli sporu se Spojenými státy a jejich vzájemnému uvalovaní cel na dovážené zboží stupňuje, protože do USA míří zhruba 20 procent čínského exportu. Podle ekonoma společnosti Oxford Economics Louise Kuijse představuje ale ještě větší nebezpečí nejistota, kdy dlouhotrvající obchodní spor skončí.

Obchodní válka a čínské ekonomické zpomalení doléhají i na Japonsko. Třetí největší světová ekonomika po USA a Číně se potýká s poklesem globální poptávky po své elektronice a po automobilových součástkách. Ve druhém čtvrtletí podle předběžných údajů ale vzrostla o 0,4 procenta a dokonce překonala i odhady analytiků, především díky silné domácí spotřebě. To by se ovšem podle ekonoma Marcela Thielianta ze společnosti Capital Economics mohlo brzy změnit, protože Tokio se od října chystá zvýšit daň z obratu.

Na domácí spotřebu spoléhala i Indie. Tento motor třetího největšího asijského hospodářství ale slábne stejně jako domácí investice. Růst HDP bývalé nejrychleji rostoucí světové ekonomiky v období od ledna do března klesl na pětileté minimum 5,8 procenta. Washington připravil Indii o klíčová obchodní zvýhodnění, Dillí v odvetě zvýšilo cla na některé americké produkty. Indická centrální banka letos již čtyřikrát snížila základní úrokovou sazbu a očekává se, že letos by měla začít platit podpůrná ekonomická opatření, píše BBC.

Velmi výrazně pociťuje zpomalování čínské ekonomiky a obchodní válku Hongkong. Asijské finanční centrum se navíc potýká i s domácími nepokoji a kombinace těchto faktorů by jej podle některých ekonomů mohla zanedlouho zahnat do recese, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí poklesu HDP za sebou. Údaje za třetí čtvrtletí budou zveřejněny v listopadu. Ve druhém kvartálu hongkongská ekonomika mezičtvrtletně klesla o 0,4 procenta.

Slabá globální poptávka, pomalejší hospodářský růst v Číně a obchodní válka zasáhly i na obchodu závislý Singapur. Ekonomický výhled tohoto městského státu zatemňuje nižší zájem o elektronické výrobky a ekonomové i v jeho případě počítají s tím že se ve třetím čtvrtletí propadne do recese. Dopad obchodní války na Hongkong a Singapur je "silnější než na Čínu samotnou, i když těmto zemím nikdo cla nezavádí," řekl BBC Kuijs.

