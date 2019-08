Obchodní válka eskaluje. Čína oznámila odvetná cla na americké zboží

Čínské ministerstvo obchodu v prohlášení uvedlo, že zavede dodatečná cla pět a deset procent na 5078 produktů ze Spojených států. Jsou mezi nimi zemědělské produkty, ropa, malá letadla nebo automobily. Některá cla vstoupí v platnost 1. září, zbývající 15. prosince.

#China will resume imposing additional #tariffs of 25% or 5% on American-made vehicles and auto parts starting from 12:01 p.m. Dec. 15, the Customs Tariff Commission of the State Council announced Friday pic.twitter.com/gdB19FuWA0