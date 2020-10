Obchodní válka přes Atlantik: WTO povolí EU uvalit clo na zboží z USA

Rozhodnutí WTO zřejmě vyvolá další napětí mezi oběma regiony, a to jen tři týdny před prezidentskými volbami, které jsou v USA plánovány na 3. listopadu. Mohlo by ale také pomoci vleklý spor mezi EU a USA o subvencování výroby letadel urovnat. Spor se táhne už 16 let a obě strany daly najevo, že jsou ochotny jej vyřešit.

Očekávanému rozhodnutí, které zpozdila pandemie nemoci covid-19, předcházel loňský verdikt WTO. Organizace loni v říjnu povolila Spojeným státům uvalit jako odvetu za subvencování letadel Airbus cla na zboží z Evropské unie v objemu až 7,5 miliardy dolarů ročně.

Spojené státy a Evropská unie se navzájem obviňují z nelegální podpory svých výrobců letecké techniky Airbus a Boeing od roku 2004. Kvůli paralelním případům se už popsaly tisíce stránek nálezů a spory výrazně ochromily už tak přetíženou WTO. Oba případy dohromady představují dosud největší firemní obchodní spor na světě.

WTO v průběhu sporu zjistila, že obě strany, tedy jak EU, tak USA, v rozporu s pravidly této globální organizace poskytují finanční podporu svým výrobcům letadel, tedy firmám Airbus a Boeing. Činily to s cílem zajistit jim výhodnější pozici na trhu.