Z 25 na 30 procent má zase od 1. října narůst clo již dříve zavedené na zboží v hodnotě 250 miliard dolarů.

Čína v pátek oznámila dodatečná cla ve výši pět a deset procent na americké zboží, jehož roční hodnota dovozu do země dosahuje zhruba 75 miliard dolarů (1,75 bilionu Kč).

Peking takto učinil kvůli vyjádření Trumpa z počátku měsíce, že bude zavedeno desetiprocentní clo na čínské výrobky za 300 miliard dolarů. Později Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) uvedl, že u některého zboží bude zavedení cla odloženo na 15. prosince.

"Čína neměla ukládat nová cla na výrobky ze Spojených států za 75 miliard dolarů," reagoval na twitteru Trump, přičemž opatření označil za politicky motivované.

...Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter!