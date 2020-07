OECD čeká nejvyšší nezaměstnanost od krize ve 30. letech

"Prognózy naznačují, že míra nezaměstnanosti v zemích OECD bude mnohem vyšší než na vrcholu globální finanční krize (v roce 2009)," píše se ve studii. Dosud nejvyšší zaznamenaná míra nezaměstnanosti v zemích OECD činila 8,66 procenta. Naměřena byla dvakrát, a to v říjnu 2009 a v lednu 2010, upozornila agentura Kjódó.

