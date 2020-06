"Při absenci mnohostranného řešení bude více zemí přijímat jednostranná opatření a ty, které je již mají, je nebudou moci dále zadržovat," uvedl v prohlášení generální tajemník OECD Ángel Gurría. To by pak podle něj vyvolalo daňové spory a nevyhnutelně zvýšilo obchodní napětí. Obchodní válka by pak v době, kdy světová ekonomika bojuje s rekordním poklesem, ještě více poškodila nejen ekonomiku, ale také pracovní místa a důvěru, dodal.

Téměř 140 zemí vede jednání organizované OECD o první velké úpravě globálních daňových pravidel za generaci. Cílem je aktualizovat daňový systém tak, aby odpovídal digitálnímu věku. Země chtěly dosáhnout dohody do konce letošního roku. Tento termín se však zřejmě nepodaří splnit kvůli nejnovějším krokům Washingtonu a prezidentským volbám v USA, které se uskuteční v listopadu, napsala agentura Reuters.

Spojené státy ve středu oznámily, že se rozhodly opustit jednání o dani z digitálních služeb s představiteli EU, protože při rozhovorech se nepodařilo dosáhnout žádného pokroku. Přerušení jednání vyvolává obavy, zda se podaří dosáhnout dohody o zavedení daně z digitálních služeb s celosvětovou působností v rámci OECD.

USA na počátku tohoto měsíce zahájily prověřování daně z digitálních služeb, kterou plánuje zavést nebo již zavedla řada zemí, včetně České republiky. USA se několikrát vyjádřily, že daň považují za diskriminační vůči americkým firmám a že výsledkem přezkumu by mohla být odvetná cla. Záležitost se kromě České republiky týká Evropské unie a dále Rakouska, Brazílie, Indie, Indonésie, Itálie, Španělska, Turecka a Británie.

Daň loni schválila také Francie. Ta se však letos v lednu dohodla s USA na příměří, podle kterého Paříž odloží výběr digitální daně na konec roku a Washington na oplátku prozatím nezavede odvetná cla. Dohoda předpokládá, že se bude v rámci OECD jednat o zavedení této daně s celosvětovou působností. Francie dnes označila odchod USA od jednání za "provokaci". Ministr financí Bruno Le Maire uvedl, že od USA odcházejí v době, kdy k dokončení dohody zbývají jen "centimetry".