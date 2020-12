Operátoři v USA musí začít odstraňovat zařízení čínské Huawei

Vybraným telekomunikačním operátorům to ve čtvrtek nařídila Federální komise pro spoje (FCC). Ta rovněž zahájila proces k odejmutí licence čínské telekomunikační společnosti China Telecom, která by tak nemohla působit na americkém trhu. Uvedl to server BBC.

Nařízení FCC je zatím posledním krokem v diplomatické rozepři mezi Čínou a Spojenými státy. Washington totiž tvrdí, že společnost Huawei představuje bezpečnostní riziko, protože by mohla čínské vládě umožnit špehování. To ale čínský podnik dlouhodobě odmítá.

Huawei vyjádřil nad čtvrtečním rozhodnutí americké komise zklamání. "Takový extrém znamená pro občany USA riziko hlavně ve venkovských oblastech, které jsou službami pokryty méně. Spolehlivé komunikační služby jsou právě za pandemie nezbytné," reagoval čínský podnik. FCC ve čtvrtek také odmítla žádost firmy o přehodnocení stanoviska, že Huawei představuje bezpečnostní riziko pro telekomunikační sítě.

Pokyn FCC počítá se subvencemi pro menší operátory, kteří budou muset na pokyn úřadu začít zařízení Huawei odstraňovat a nahrazovat jiným. Komise však nemůže tyto náhrady sama zajistit, pokud jí to neschválí Kongres.

Předseda FCC Ajit Pai řekl, že Huawei má úzké vazby na čínskou armádu a na výzvědné služby, stejně jako na čínskou komunistickou stranu. Tyto vazby jsou podle něj na "každé úrovni ve firmě - až nahoru k zakladateli". "Obavy ohledně Huawei nejsou jen hypotetické: nezávislé organizace odhalily v zařízeních Huawei mnoho bezpečnostních nedostatků a zjistily, že jsou tato zařízení méně bezpečná než zařízení jiných firem - možná i záměrně," řekl šéf FCC.

Huawei podle šéfa americké komise podléhá komplexním zákonům, které firmu nutí spolupracovat s čínskými zpravodajskými službami. O takové spolupráci však Huawei nesmí mluvit, tvrdí předseda FCC.

Americká komise zveřejní seznam telekomunikačních zařízení a služeb, které považuje za riziko pro národní bezpečnost. Odhaduje přitom, že na odškodnění vybraným telekomunikačním operátorům bude zapotřebí nejméně 1,6 miliardy dolarů (skoro 35 miliard Kč). Jde hlavně o poskytovatele telekomunikačních služeb v odlehlých částech USA.

Komise také zahájila proces k odejmutí licence firmě China Telecom, která by tak v USA nemohla poskytovat služby vnitrostátně ani mezistátně. FCC tvrdí, že China Telecom neposkytl dostatečně věrohodné vysvětlení, že v USA není rizikem pro národní bezpečnost.

Spojené státy odrazují od spolupráce s firmou Huawei i své spojence, zejména při budování nejnovějších sítí páté generace (5G). Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) předloni označil technologie Huawei a další čínské firmy ZTE za bezpečnostní riziko. Začátkem letošního května podepsal premiér Andrej Babiš s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem deklaraci, podle které je cílem vybudovat takové sítě 5G, které "chrání před neautorizovaným přístupem" a "zajistí občanům soukromí".