Oživení světové ekonomiky? MMF varuje před dopady koronaviru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Epidemie nového typu koronaviru již podkopala hospodářský růst v Číně a šíření viru do dalších zemí by mohlo zmařit předpokládané oživení světové ekonomiky v letošním roce. Uvedl to dnes Mezinárodní měnový fond (MMF).