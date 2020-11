Pandemie pokazila Black Friday. Do obchodů v USA přišlo o 52 procent méně zákazníků

"Věděli jsme, že (návštěvnost) bude na Black Friday nižší, jen nebylo jasné o kolik," řekl CNBC analytik Brian Field ze Sensormatic Solutions. "Nakupující rozkládají nákupy do celé předvánoční sezóny kvůli obavám z udržování odstupů a z pandemie," dodal. Sensormatic Solutions dříve uvedla, že na šest týdnů do Vánoc odhaduje návštěvnost kamenných prodejen meziročně nižší o 22 až 25 procent. Její údaje z černého pátku jsou zatím předběžné.

V ranních pátečních hodinách vypadalo mnoho obchodních domů ve větší části země téměř opuštěně a parkoviště byla poloprázdná. Nejvíce lidí přišlo nakupovat stejně jako jindy na černý pátek kolem druhé hodiny odpolední.

Na síti ve stejný den ale zákazníci nakoupili zboží v hodnotě devíti miliard dolarů (197 miliard Kč), tedy meziročně o 21,6 procenta více, uvádějí data firmy Adobe Analytics. Letošní černý pátek je tak v USA co do objemu útraty na internetu podle Adobe Analytics druhý nejlepší nákupní den v historii po loňském tzv. kybernetickém pondělí (Cyber Monday).

Letošní Cyber Monday by pak mohlo být co do objemu internetových tržeb vůbec nejúspěšnějším dnem. Očekává se, že Američané tento den na síti utratí 10,8 až 12,7 miliardy dolarů. To by bylo meziročně o 15 až 35 procent více, píše CNBC.