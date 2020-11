PayPal zvýšil zisk o 121 procent, firmě pomohla pandemie koronaviru

Očištěný zisk na akcii činil 1,07 dolaru. Překonal tak odhady analytiků, kteří čekali zisk 94 centů na akcii, uvedla agentura Reuters. Výnosy firma zvýšila o 25 procent na 5,46 miliardy USD (126,7 miliardy Kč).

Firma zpracovala za čtvrtleté platby zhruba za 247 miliard USD, což bylo o 38 procent více než loni. Získala také přibližně 15,2 milionu aktivních uživatelů.

