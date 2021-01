Počet bankrotů v USA byl loni nejnižší za 35 let

Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zprávu společnosti Epiq AACER.

Počet firemních žádostí podle kapitoly 11 zákona o bankrotech však loni stoupl o 29 procent na 7128. Mimo jiné bankrot vyhlásily některé velké maloobchodní firmy, jako J.C. Penney.

