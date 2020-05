McDonald´s: Podnik, který proslavil až Ray Kroc, muž s českými kořeny

V jihokalifornském městě San Bernardino tehdy otevřeli podnik nazvaný McDonald's Barbeque, který se nelišil od podobných restaurací té doby, nabízel i velmi populární obsluhu až do auta. Bratři ale stále přemýšleli, jak podnik vylepšit, a v roce 1948 dospěli k podobnému modelu, jaký proslavil o půlstoletí dříve Henry Ford v automobilovém průmyslu. Nabídli poněkud omezené menu a zmizely i sexy servírky, produkt ale servírovali rychle a ve stálé kvalitě, navíc za výhodnou cenu.

Jídlo se připravovalo v kuchyni, kde měl každý zaměstnanec pevné místo a každý krok byl přesně definován - byla to vlastně jakási obdoba průmyslové pásové výroby převedená do gastronomie. Riskantní krok se bratrům McDonaldům vyplatil, jejich postup sice inspiroval konkurenci, v první půli 50. let ale také prodali několik licencí na svůj podnik. Skutečný průlom do světa však značka McDonald's zažila až poté, co se do věci vložil potomek českých imigrantů Ray Kroc.

Muž, který prošel řadou profesí včetně pianisty v nočním podniku, se ze státu Illinois vypravil na jih k McDonaldům poté, co pro svůj podnik koupili neobvykle mnoho strojů na výrobu mléčných koktejlů, které prodával. Přístup kalifornské firmy k prodeji jídla Kroce zaujal a bratrům McDonaldovým nabídl, že bude jejich koncept restaurací nabízet dál. Kroc sám otevřel v dubnu 1955 první restauraci v domovském Des Plaines v Illinois a další na sebe nenechaly dlouho čekat.

Kroc nakonec začátkem 60. let bratry McDonaldovy vyplatil (za své jméno a koncepci dostali 2,7 milionu dolarů) a stal se neomezeným pánem společnosti. Své stopy zanechal také v pojetí restaurací s velkým písmenem "M" ve znaku. Z dětství si přinesl pedantickou zálibu v pořádku a pobočky McDonald's musely být zářivě čisté od kuchyňské podlahy přes uniformy zaměstnanců až po parkoviště před podnikem. "Když máš čas se flákat, můžeš hadrem máchat," dá se parafrázovat jedno z jeho rčení.

Restaurace | foto: Mariusz Stankowski / EuroZprávy.cz / INCORP images

Obchodník, jenž svůj životní "kauf" udělal až po padesátce, také říkal, že "nadání skutečného obchodníka spočívá v jemném umění přimět zákazníka dělat to, co chcete vy". Svým zákazníkům ale také vyšel vstříc - místo restaurace s hromadou neznámých druhů příborů a upjatými číšníky jim Kroc nabídl místo, kde je obsloužil přátelský prodavač. Navíc jídlo nestálo mnoho a nebylo potřeba se objednávat. Zkrátka - do McDonald's se od počátku chodí jíst, ne stolovat.

Úspěch McDonald's je také spjat s propracovaným marketingem, například v roce 1963 se maskotem stal klaun Ronald McDonald, který lákal hlavně děti. Ve stejném roce se otevřela 500. restaurace a řetězec se chlubil miliardou prodaných hamburgerů. Expanzi do zahraničí zahájila firma koncem 60. let, první neamerické pobočky se objevily v Portoriku a Kanadě. V roce 1984, kdy Kroc zemřel, byl McDonald's největší restaurací světa - do jeho poboček přišlo 17 milionů zákazníků denně.

Zakladatel (2016) CZ HD trailer filmu o zakladateli McDonald´s (2:33) | zdroj: YouTube



Kromě úspěchů se ale McDonald's musel potýkat i s kritikou - ať už kvůli údajně nezdravé nabídce jídel (společnost reagovala například saláty) nebo neúctě k životnímu prostředí (dnes McDonald's propaguje třídění odpadu i šetření energii). V oxfordském slovníku angličtiny se dokonce objevil termín McJob, označující ubíjející špatně placenou práci s malým potenciálem. Řetězec se tehdy dotčeně ozval s tím, že více než polovina manažerů firmy začínala právě jako prodavači hamburgerů.

Firma se potýkala i s pomluvami - v 70. letech se třeba říkalo, že McDonald's do hamburgerů přidává červy. Ray Kroc to tehdy cynicky vyvrátil tvrzením, že libra červů je čtyřikrát dražší než libra hovězího, a tedy by se to nevyplatilo. Nic z toho ale neohrozilo postavení firmy. Postupný pokles tržeb v domovské Americe vyvážila expanze po světě, dnes McDonald's působí v téměř 120 zemích včetně ČR a roční tržby přesahuji 21 miliard a čistý zisk šest miliardy dolarů.