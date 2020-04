Poptávka po ropě je podle ruského ministra již na dně

"Dnes jsme pravděpodobně v nejaktivnějším stadiu poklesu světové poptávky po ropě. Podle různých odhadů pokles dosáhl v tuto chvíli zhruba 20 až 30 milionů barelů denně," řekl Novak při videokonferenci se zákonodárci. "Tento okamžik je nejhlubším (propadem) a nebude trvalý. Doufáme, že až budou zrušena omezující opatření (související s koronavirem), poptávka poroste, což stabilizuje ropné trhy," dodal.

Skupina OPEC+ zahrnující členy Organizace zemí vyvážejících ropu a další přední producenty v čele s Ruskem se tento měsíc dohodla, že sníží v květnu a červnu těžbu o 9,7 milionu barelů denně. Chtějí tak podpořit ceny ropy, které prudce klesají. Další přední producenti, jako USA, Norsko a Kanada, by se měli ke snížení připojit. Celkem by tak těžba mohla klesnout až o 20 milionů barelů denně, což je zhruba pětina globální produkce ropy.

V pondělí cena květnového kontraktu na americkou ropu WTI vůbec poprvé klesla do negativního pásma. Prodejci tak platili za to, že si od nich zájemci koupili ropu, protože kvůli nadměrným dodávkám na trhy nemají na tuto ropu skladovací prostory.

Podle Novaka byl pokles způsoben spekulativními faktory a nedostatkem skladovacích kapacit.

Přestože se OPEC+ dohodl na snížení těžby od května, producenti již zvažují další kroky. Saúdská Arábie uvedla, že je připravena podniknout s dalšími producenty dodatečná opatření. Podobně se vyjádřil Irák. Další oficiální setkání OPEC+ je naplánováno na červen.

Také Rusko již uvedlo, že pokud to bude nutné, může být dohoda upravena. Dnes Kreml prohlásil, že na jednání o možných dalších krocích, které by zastavily propad cen ropy, je zatím brzy. Zhodnotit situaci je podle Kremlu potřeba až poté, co vstoupí v platnost dohoda OPEC+, napsala agentura Reuters.