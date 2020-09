Práce z domova? Nevidím v tom nic pozitivního, řekl šéf Netflixu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Práce z domova nemá dobrý dopad a komplikuje probírání nápadů. V rozhovoru s listem The Wall Street Journal to řekl jeden z dvojice šéfů a zakladatelů placené internetové televize Netflix, Reed Hastings. Do kanceláří se 8600 zaměstnanců firmy vrátí, až bude většina z nich očkována schválenou vakcínou proti nemoci covid-19, dodal.