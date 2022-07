Přehled opatření proti covidu v dovolenkových destinacích

Letní dovolená v zahraničí stojí rodinný rozpočet nemalé výdaje. V případech, kdy je pro vstup do některých zemí podmínkou potvrzení bezinfekčnosti, pozitivní výsledek testu na covid znamená, že veškeré vynaložené peníze na dovolenou přijdou vniveč. Stejně tak hrozí, že pozitivní test, případně karanténa vás může zasáhnout až v cílové destinaci. Mimo to, že si v takovém případě neužijete dovolenou podle plánu, také hrozí, že si budete muset pobyt o několik dní prodloužit. Při ubytování v hotelových komplexech se tak náklady na dovolenou mohou nečekaně značně navýšit. Z tohoto důvodu je vhodné sjednat si kvalitní cestovní pojištění, které pokryje i náklady spojené s případnou karanténou či izolací. „Takové pojištění je sice dalším nákladem, který se může zdát zbytečným, nicméně se může několikanásobně vyplatit. Doporučujeme proto sjednání cestovního pojištění nepodcenit a ujistit se, že platí i pro cílovou destinaci,“ uvedla ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Většina pojištění se však nebude vztahovat na destinace, které ministerstvo zahraničí určí jako rizikové, případně do nich nedoporučí cestovat. Při aktuální situaci s onemocněním Covid-19 však žádná z oblíbených destinací takto označena není.

Podmínky vstupu do často navštěvovaných zemí

Přestože pandemie nemoci Covid-19 již neomezuje každodenní život, na dovolené v zahraničí již na určitá omezení narazit můžeme. Nejčastějším omezením je však pouze povinnost nosit respirátor například v hromadné dopravě či u lékaře – většina zemí totiž pro vstup již nevyžaduje prokázání očkování či negativní test. Přesto se ale do cílové destinace nemusíte bez těchto potvrzení dostat, neboť je může vyžadovat například letecká společnost.

dTest porovnal podmínky vstupu a případných dalších restrikcí uvnitř státu.

Bulharsko

Není potřeba jakýkoliv certifikát o bezinfekčnosti – do země se tedy lze dostat i bez očkování a testování.

Egypt

Má podobné podmínky jako Bulharsko – také nepožaduje žádný certifikát.

Francie

Ve svých podmínkách je jednou z nejpřísnějších zemí v EU. Všechny osoby od 12 let musí při vstupu předložit:

Certifikát s negativním testem (PCR starý max. 72 hodin nebo antigenní test starý max. 48 hodin)





Potvrzení o prodělání nemoci (max. 6 měsíců zpět)





Potvrzení o provedeném očkování 7 dní po vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca 7 dní po první dávce vakcíny, jestliže osoba prodělala nemoc Covid-19 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson

Evropský očkovací certifikát má maximální platnost 9 měsíců od podání poslední dávky základního očkování (tedy zpravidla druhé dávky s výjimkou jednodávkové vakcíny Johnson & Johnson), aplikace posilující dávky (třetí) má neomezenou platnost, posilující dávka očkování není povinná pro osoby mladší 18 let. Více informací zde.

To však neplatí k přístupu ke službám (hotely, restaurace apod.). U těch není povinnost cokoliv předkládat.

Itálie

Omezení jsou velmi mírná. Vstup do země je bez restrikcí, a není tak nutné mít certifikát. Uvnitř země jsou stále určitá omezení, jako je například povinnost nošení respirátorů ve veřejné dopravě.

Maďarsko

Bez omezení při vstupu do země funguje i Maďarsko. Ukládá však povinnost nosit roušky v sociálních a zdravotnických zařízeních.

Německo

Také nezavedlo restrikce pro vstup do země. S ohledem na to, že se jedná o spolkovou zemi je však nutné dávat pozor, jaké povinnosti ukládá konkrétní spolková země. Obecně se dá říci, že je v Německu povinnost nosit respirátory ve veřejné dopravě a v sociálních a zdravotnických zařízeních. V některých spolkových zemích však může být tato povinnost přísnější. Zároveň může být i nadále vyžadováno nošení roušek či respirátorů v obchodech, restauracích či kulturních a sportovních zařízeních.

Polsko

Zde platí podobné podmínky jako například v Itálii či Maďarsku. Pro vstup do země není vyžadován žádný certifikát či potvrzení, avšak uvnitř země stále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest (roušky nebo respirátory) ve zdravotnických zařízeních a lékárnách.

Rakousko

Ani u našeho jižního souseda není nutné prokazovat bezinfekčnost při vstupu do země, stejně jako při čerpání služeb (ubytování, restaurace) – výjimkou jsou však například pečovatelské domy, kde je prokázání bezinfekčnosti stále nutné. Podobně jako v ostatních státech je povinnost nošení respirátorů a roušek ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Slovensko, Slovinsko, Španělsko

Slovensko stejně jako Slovinsko a Španělsko také neukládají cestovatelům žádné povinnosti prokázání bezinfekčnosti při vstupu do země.

Tunisko

V Tunisku je jako v jedné z mála oblíbených prázdninových destinací Čechů vyžadováno prokázání bezinfekčnosti. Očkovaní mohou po předložení certifikátu vstoupit bez dalších omezení (není ani omezena platnost certifikátu), neočkovaní však, včetně těch, kteří nemoc prodělali, musí předložit negativní test, který je uznáván jen krátkou dobu (PCR může být starý max. 48 hodin starý, antigenní test max. 24 hodin).

I když je vstup do některých zemí bez restrikcí, je potřeba dodržet i podmínky dopravce, jehož podmínky pro využití služeb nemusí být shodné s podmínkami vstupu do země.