Přes 60 procent japonských firem čeká kvůli koronaviru nižší zisk

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Více než 60 procent japonských firem očekává, že kvůli šíření koronaviru bude mít nižší zisk. Ukázal to průzkum, na který se dnes odvolává agentura Reuters a který se konal v polovině února. Potvrzují se tak obavy trhů, že by se třetí největší ekonomika světa mohla kvůli epidemii propadnout do recese. Guvernér japonské centrální banky Haruhiko Kuroda uvedl, že jeho instituce bedlivě sleduje vývoj a v případě nutnosti bude jednat.