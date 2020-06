Prestižní americké deníky krizi odolávají. NYT a WSJ nabírají zaměstnance

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Předním americkým deníkům The Wall Street Journal (WSJ) a The New York Times (NYT) přibývají v koronavirové krizi digitální předplatitelé. Zatímco konkurenční média závislá převážně na reklamě, které v uplynulých měsících výrazně ubylo, propouštějí a hroutí se, oba listy nejenže se zatím masivnímu propouštění a krácení mezd vyhnuly, ale dokonce nabírají nové novináře. Na svém webu o tom píše britský deník Financial Times (FT).