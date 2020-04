Příjmy světových firem by se mohly letos snížit o 44 procent, odhaduje Fidelity

Více než polovina analytiků podle serveru fnlondon.com očekává, že jimi pokrývané firmy budou v příštích 12 měsících čelit problémům se solventností, pokud zůstanou stejné podmínky jako v současnosti. Na 40 procent z nich ale očekává, že jejich sektory budou do 12 měsíců v počáteční fázi expanze a 'začnou rašit zelené výhonky'.

Očekávání analytiků ukazují, že dopad viru bude mít širší rozsah a delší trvání. Negativní dopad na příjmy kvůli Covid-19 nyní očekává 91 procent analytiků proti 76 procentům v minulém měsíci. Z těchto 91 procent tři čtvrtiny analytiků předpokládají, že omezení budou mít negativní dopad na příjmy firem po celý rok, nejen za prvních šest měsíců. V březnu to odhadovala z těch, co čekali delší negativní dopad, pouze polovina analytiků.

"Tento měsíc jsme ve srovnání s údaji, které jsme shromáždili před čtyřmi týdny, zaznamenali v tržních výhledech našich analytiků velké změny. Je to proto, že koronavirus přešel z převážně asijské krize do globální pandemie. To vedlo ke komplikacím v důsledku celosvětové vzájemné závislosti dodavatelských řetězců, a to i v Číně, kde očekáváme první známky zotavení," uvedla zástupkyně oddělení vedoucího výzkumu akcií Fidelity International Fiona O'Neilová.

Obzvláště ohrožená nízkou solventností jsou průmyslová a spotřebitelská odvětví, ve kterých 53 procent analytiků u průmyslu a 57 procent analytiků u spotřebitelských odvětví předpovídá problémy již v příštích šesti měsících.

Mezi cyklickými sektory vypadají v lepší formě finanční a technologické společnosti. Pouze 17 procent finančních analytiků sledujících tyto sektory předpokládá, že jejich společnosti budou mít problémy se solventností.

"Banky se od doby velké finanční krize hodně naučily a naštěstí se dostaly do současné pandemie silnější. Po letech hromadění kapitálu jsou schopny být součástí řešení pro celou ekonomiku. K tomu je navíc mnoho balíčků finanční pomoci, které zavádí centrální banky na podporu likvidity," upozornila O'Neillová.

Na 40 procent analytiků očekává, že jejich sektory budou v počáteční fázi expanze za 12 měsíců, zatímco pouhých 16 procent očekává, že jejich sektor bude za rok v recesi. Je však nepravděpodobné, že by nastalo koordinované globální zotavení, protože v různých regionech dochází k zotavení v různých časech.