Prognóza CEBR: Čína ekonomicky předstihne USA už v roce 2028

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čína hospodářsky předstihne Spojené státy do roku 2028. Vlivem pandemie covidu-19 to bude o pět let dříve, než se čekalo. Vyplývá to ze zprávy britské konzultační společnosti Centre for Economics and Business Research (CEBR), na kterou dnes upozornil zpravodajský server BBC.