Prognóza OECD: Světová ekonomika klesne o 4,2 procenta, oživení v Česku bude pomalé

OECD předpokládá, že výkon globální ekonomiky se na úrovně z období před příchodem koronavirové krize vrátí do konce příštího roku, a to zejména díky silnému hospodářskému oživení v Číně. Růst čínské ekonomiky v příštím roce podle OECD zrychlí na osm procent z letošních 1,8 procenta.

Spojené státy, které jsou největší ekonomikou na světě, by letos měly vykázat pokles HDP o 3,7 procenta a napřesrok nárůst o 3,2 procenta. Ekonomika eurozóny by v příštím roce měla stoupnout o 3,6 procenta po letošním propadu o 7,5 procenta, předpověděla OECD.

