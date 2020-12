Prudký růst ceny akcií Tesly vytvořil armádu milionářů. Říkají si "teslanáři"

Akcie firmy, která se zaměřuje na výrobu elektromobilů a u jejíhož zrodu stál podnikatel Elon Musk, jen letos zpevnily o více než 700 procent. Píše to server BBC.

Tesla se díky tomu stala nejhodnotnější automobilkou na světě. Pro dlouhodobé investory to ale nebyla procházka růžovým sadem. Za deset let, co se akcie Tesly obchodují na burze, je to spíše jízda na horské dráze - s mnoha rychlými růsty a stejně tak strmými pády. Pro ty, kdo vydrželi, to ale byla jízda velmi výnosná.

Tento měsíc byl pro firmu dalším milníkem, neboť akcie Tesly byly zařazeny do prestižního indexu S&P 500. Ten zahrnuje největší firmy na americkém trhu a jsou v něm například akcie společností Apple, Microsoft či Facebook. Akcie Tesly pokračovaly v rychlém růstu a firma se zařadila mezi deset nejhodnotnějších z indexu.

Akcie Tesly teď mají vyšší hodnotu, než činí hodnota automobilek General Motors, Ford, Fiat Chrysler a Toyota dohromady. Tesla přitom vyrábí jen zlomek aut ve srovnání s produkcí svých zavedených rivalů.

"Tesla přitahuje značnou pozornost. Má své fanoušky, z nichž mnoho drží akcie firmy, ale i dost kritiků, zejména ve finanční komunitě. Ti tvrdí, že akcie firmy jsou nadhodnocené," řekl šéf investiční společnosti GraniteShares Will Rhind. "Investoři, kteří ty akcie koupili už na začátku, si vedou skvěle a někteří z nich jsou díky tomu teď milionáři."

Za růstem ceny akcií Tesly je rostoucí odbyt aut, což je výsledek zájmu v Číně, ale i výsledek nadějí, že výroba elektromobilů se dočká širší podpory. Mnoho investorů se také domnívá, že podnik má před sebou další silný růst díky dalším svým aktivitám. Tesla totiž vyvíjí také software pro samořízená auta a technologii uchovávání energie.

Akcie Tesly se začaly na burze obchodovat v červnu 2010 v ceně 17 dolarů za kus. Tento týden stály více než 650 dolarů, a to už po štěpení v poměru pět ku jedné, k němuž firma sáhla v letošním roce a po němž se zvýšil počet akcií v oběhu. Kvůli velmi rychlému růstu v letošním roce, což je překvapivé i vzhledem k pandemii, se mnoho kritiků Tesly domnívá, že akcie už jsou předražené.

"Akcie Tesly jsou podle našeho názoru a podle prakticky všech konvenčních metod oceňování nejen předražené, nýbrž předražené dramaticky," poznamenali tento měsíc analytici finančního ústavu JPMorgan.

Jiní experti ale tvrdí, že na Teslu se nedá nahlížet jen jako na výrobce aut. "Investory na Tesle částečně láká i to, že je to víc než jen automobilka a že úspěch jejich baterií zajistí další zdroje příjmů," řekl hlavní analytik společnosti OANDA Edward Moya. "Je také potřeba mít na paměti úlohu, kterou má Tesla v transformaci od fosilních paliv k elektřině a jejímu uchovávání. A v tomto duchu je pro dnešní investory otázkou, jak ocenit technologie budoucnosti," dodává Will Rhind z GraniteShares.