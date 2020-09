Průzkum: Firmy se bojí, že spory mezi USA a Čínou potrvají roky

Podíl podniků, které očekávají, že spory budou trvat ještě minimálně tři roky, se podle průzkumu zvýšil na polovinu z necelé třetiny v loňském roce. "Americké podniky v Číně by rády viděly, aby tyto dvě země rychle vyřešily své zbývající neshody a snížily napětí," uvedl prezident americké obchodní komory v Šanghaji Ker Gibbs.

Pouze 29 procent podniků podle průzkumu plánuje v letošním roce zvyšování investic v Číně, zatímco loni to bylo 47 procent. Průzkum se konal zhruba od poloviny června do poloviny července a zapojilo se do něj 346 podniků z různých odvětví, včetně automobilového či farmaceutického průmyslu.

Vztahy mezi Washingtonem a Pekingem narušené obchodní válkou se v letošním roce ještě více zkomplikovaly, a to mimo jiné kvůli koronaviru, vývoji v Hongkongu či novým americkým opatřením namířeným proti čínským technologickým firmám.

Americký prezident Donald Trump tento týden opět hovořil o možnosti oddělení americké ekonomiky od čínské. Spojené státy by podle něj nepřicházely o peníze, kdyby s Čínou přestaly obchodovat.